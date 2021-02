Pd | Miccoli a Gori | ‘no a follia 2018 | errare è umano ma perseverare è diabolico’

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) – “Caroè diabolico. Alladelnon si deve tornare”. Lo scrive su Facebook Marco, responsabile Lavoro del Pd. “Serve un grande Pd e un credibile sistema di alleanze. Senza schemi precostituiti. Come hanno fatto tanti candidati Sindaci e di Regione vincendo le elezioni -aggiunge-. Partito a vocazione maggioritaria significa avere una autonoma proposta per l’Italia e darle la forza per attuarla. Non significa settarismo e isolamento. Dobbiamo essere orgogliosi non presuntuosi. Uniti e unitari, non divisi e isolati. Ricordi?”. L'articolo CalcioWeb.

Le parole del sindaco fiorentino sono risuonate fino a Roma, scatenando un putiferio di polemiche ai vertici del Nazareno e tra i fedelissimi romani del segretario Zingaretti ...