Ordinanza del Tar per la Dad in Puglia, Emiliano ribatte: "Dobbiamo tutelare studenti e docenti" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Arrivano ulteriori notizie per quanto riguarda l'Ordinanza della scuola per la Regione Puglia. Nonostante le misure restrittive anti Covid che prevedono il ritorno alla Dad fino al 5 marzo, è arrivata l'Ordinanza del Tar che ha bocciato e sospeso l'Ordinanza pubblicata pochi giorni fa. Ma il Governatore della Regione Puglia annuncia una nuova Ordinanza. "In seguito all'odierno provvedimento del Tar di Bari, sto per emettere una nuova Ordinanza per la prevenzione della "variante inglese" e per la esecuzione del piano vaccinale nelle scuole. Saranno apportate solo piccole modifiche che spero non incideranno troppo sull'assetto organizzativo che le scuole si erano già date per affrontare le prossime due settimane", ha scritto su Facebook Emiliano.

