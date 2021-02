Meloni sul governo Draghi: «Il cambio di passo con Lamorgese e Speranza? Impossibile» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Da Draghi ci aspettavamo un cambio di passo, ma oggi non c’è». Giorgia Meloni torna sul tema della discontinuità mancata tra il governo Conte 2 e quello del suo successore. E ora, oltre alla lista dei ministri e al discorso programmatico, ha anche degli elementi in più: dal fatto che tutti gli emendamenti di FdI al Milleproroghe sono stati bocciati, alla proroga del decreto svuotacarceri. Circostanze che, tra l’altro, raccontano di un centrodestra che riesce a incidere meno di quanto si sperasse. Almeno per il momento. La continuità tra Draghi e il Conte 2 Sulla possibilità per Lega e Forza Italia di condizionare l’azione del governo Draghi, Meloni non si sbilancia. «È presto per dirlo», ha risposto alla domanda di Amedeo La Mattina, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Daci aspettavamo undi, ma oggi non c’è». Giorgiatorna sul tema della discontinuità mancata tra ilConte 2 e quello del suo successore. E ora, oltre alla lista dei ministri e al discorso programmatico, ha anche degli elementi in più: dal fatto che tutti gli emendamenti di FdI al Milleproroghe sono stati bocciati, alla proroga del decreto svuotacarceri. Circostanze che, tra l’altro, raccontano di un centrodestra che riesce a incidere meno di quanto si sperasse. Almeno per il momento. La continuità trae il Conte 2 Sulla possibilità per Lega e Forza Italia di condizionare l’azione delnon si sbilancia. «È presto per dirlo», ha risposto alla domanda di Amedeo La Mattina, ...

stanzaselvaggia : Quello che portava sul palco la bambola gonfiabile o espone ragazze minorenni alla gogna sui suoi social esprime solidarietà alla Meloni. - Martino_Got : RT @MarleyBrandy: Oggi in prima sul Corsera c'è un pezzo della Meloni. Le sue 'idee' sulla giustizia, gentilmente offerte al Governo Draghi… - giovortu : Ultima e fuori tempo massimo considerazione sul caso Meloni : non ho nessuna intenzione di prendere lezioni di cuci… - enricosirola : RT @ValerioMalvezzi: Quello che pochi hanno capito sulla vicenda di Giorgia Meloni è che non si tratta di sessismo, ma di classismo. Ascolt… - esmeraldarizzi : Ancora sul caso #Meloni che intervistata su @LaStampa parla di razzismo. Onorevole @GiorgiaMeloni si chiama… -