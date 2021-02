Ferrari entra nel progetto Hypercar | dal 2023 nella top series del WEC

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)annuncia l’avvio del programma Le Mans(LMH) che porterà la Casa del Cavallino Rampante ad affrontare dalil campionato mondiale FIA WECnuova top class. Dopo una fase di studio e analisi,ha dato il via allo sviluppo della nuova vettura LMH che nelle scorse settimane è giàto nel vivo con l’avvio delle fasi di progettazione e simulazione. Il programma di collaudi in pista, il nome della vettura e quello dei piloti che costituiranno gli equipaggi ufficiali saranno oggetto di future comunicazioni.al top del WEC grazie al, non accadeva dal 1973 A cinquant’anni dall’ultima partecipazione ufficialeclasse regina del Mondiale Sport Prototipi nel ...