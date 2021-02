Covid | videocall Draghi-Michel | a centro colloquio risposta sanitaria europea**

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi uno scambio di vedute in videoconferenza con il Presidente del Consiglio Europeo, Charles, in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 25-26 febbraio. Aldella conversazione sono stati laeuropea al Covid e gli altri temi dell'agenda del Consiglio Europeo.

