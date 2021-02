“Beccati insieme” Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata con un noto personaggio. Di chi si tratta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzato l’ex concorrente del Grande Fratello VIP Elisabetta Gregoraci assieme ad Alessandro Benetton. Elisabetta Gregoraci paparazzata a pranzo con un amico di vecchia data I due, amici di vecchia data, sono stati visti a pranzo insieme, in occasione della chiusura dei campionati mondiali di sci di Cortina. Il presidente Benetton, dopo aver saputo che la showgirl calabrese era in vacanza a Cortina ospite di un’amica, ha deciso di invitarla all’evento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@ElisabettaGregoracireal) Elisabetta e Alessandro hanno pranzato ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzato l’ex concorrente del Grande Fratello VIPassieme ad Alessandro Benetton.a pranzo con un amico di vecchia data I due, amici di vecchia data, sono stati visti a pranzo, in occasione della chiusura dei campionati mondiali di sci di Cortina. Il presidente Benetton, dopo aver saputo che la showgirl calabrese era in vacanza a Cortina ospite di un’amica, ha deciso di invitarla all’evento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real)e Alessandro hanno pranzato ...

_che_fatica : @fangirl230710 sono stati beccati più volte e paparazzati... Ufficialmente Alessio a inizio 2021 ha fatto un post f… - RobbsRoys : @TheLaz97 @BiRaskolnikov Mah, una sì, due non so. Più che altro ha giocato solo al Bayern difficile fare un confron… - Veronic83722039 : @loveyoumore968 Ma C e D durante le riprese stavano palesemente insieme Sono Stati beccati pure alle Maldive, dai P… - ackvles : Comunque purtroppo alcuni spoiler del manga me li sono beccati e non ci posso proprio mai credere. Per me rimarrann… -