Uomini e Donne, Nicola Vivarelli sparisce dai social e fa preoccupare i fan (Di martedì 23 febbraio 2021) Un paio di giorni fa, Nicola Vivarelli è letteralmente sparito da Instagram. I fan dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, diventato famoso col nome di “Sirius” per la frequentazione con la dama più in vista del trono over, Gemma Galgani, si sono preoccupati molto. Questo perché il 28 ufficiale della Marina Mercantile è imbarcato e si trova dall’altra parte del mondo, dove potenzialmente potrebbe essergli successo qualcosa. Per fortuna, poche ore fa l’ex tronista Gianluca De Matteis ha taggato il nuovo profilo di Nicola, dove il ragazzo spiegava che l’altro profilo gli è stato hackerato e nonostante la segnalazione fatta a Instagram, non è ancora riuscito a riaverlo indietro. “Mi hanno hackerato il profilo, quindi ho avuto qualche problemino, diciamo” ha spiegato l’ex protagonista di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 23 febbraio 2021) Un paio di giorni fa,è letteralmente sparito da Instagram. I fan dell’ex corteggiatore di, diventato famoso col nome di “Sirius” per la frequentazione con la dama più in vista del trono over, Gemma Galgani, si sono preoccupati molto. Questo perché il 28 ufficiale della Marina Mercantile è imbarcato e si trova dall’altra parte del mondo, dove potenzialmente potrebbe essergli successo qualcosa. Per fortuna, poche ore fa l’ex tronista Gianluca De Matteis ha taggato il nuovo profilo di, dove il ragazzo spiegava che l’altro profilo gli è stato hackerato e nonostante la segnalazione fatta a Instagram, non è ancora riuscito a riaverlo indietro. “Mi hanno hackerato il profilo, quindi ho avuto qualche problemino, diciamo” ha spiegato l’ex protagonista di ...

graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - Tg3web : Non accennano a diminuire i casi di femminicidio in Italia. Maschi che ammazzano donne considerate solo oggetti di… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - DetectiveFurud0 : RT @sleepyndrunk: se un uomo avesse detto di essere bi sarebbe stata fatta la battuta sui threesome? i don't think so,, ma ci pensate che m… - Anchorhar : @alessk98 mezza lesbica non nel senso di bisessuale ma nel senso che secondo lui finge per spettacolo (è un fenomen… -