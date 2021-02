Tiger Woods in ospedale dopo un incidente d’auto (Di martedì 23 febbraio 2021) LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tiger Woods è finito in ospedale dopo un brutto incidente d’auto nella Contea di Los Angeles, con i vigili del fuoco e i paramedici intervenuti sul posto che hanno avuto bisogno delle tenaglie per estrarlo dalla vettura. Lo riporta il sito “Tmz”, che cita un comunicato del dipartimento della polizia di Los Angeles. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, secondo il suo agente Mark Steinberg, Woods avrebbe riportato diverse ferite alle gambe e si troverebbe attualmente in sala operatoria.L’incidente è avvenuto attorno alle 7.12 di stamane, al confine fra Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes, e il veicolo ha riportato danni importanti, con la parte anteriore quasi interamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) –è finito inun bruttonella Contea di Los Angeles, con i vigili del fuoco e i paramedici intervenuti sul posto che hanno avuto bisogno delle tenaglie per estrarlo dalla vettura. Lo riporta il sito “Tmz”, che cita un comunicato del dipartimento della polizia di Los Angeles. Le cause dell’non sono ancora chiare, secondo il suo agente Mark Steinberg,avrebbe riportato diverse ferite alle gambe e si troverebbe attualmente in sala operatoria.L’è avvenuto attorno alle 7.12 di stamane, al confine fra Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes, e il veicolo ha riportato danni importanti, con la parte anteriore quasi interamente ...

SkySport : ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - repubblica : ?? Los Angeles, incidente stradale per Tiger Woods: il campione di golf ferito - Eurosport_IT : Tiger #Woods coinvolto in un incidente stradale: per essere estratto dalla macchina, hanno dovuto tagliarla! ???? W… - fabiospes1 : RT @Agenzia_Ansa: Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture alle gamb… - brasato68 : RT @LiaCapizzi: Il grave incidente di Tiger Woods, sottoposto a delicato intervento chirurgico. La nota di conferma del suo storico manag… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiger Woods Incidente automobilistico per Tiger Woods. Il campione del golf è ferito alle gambe 'Brutto' incidente automobilistico per Tiger Woods. Secondo quanto riporta Tmz, la star del golf è stato protagonista di un incidente a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle 7.22 del mattino e sarebbe stato estratto ...

Tiger Woods ferito in un incidente automobilistico "Brutto" incidente automobilistico per Tiger Woods. Secondo quanto riporta Tmz, la star del golf è stato protagonista di un incidente a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle 7.22 del mattino e sarebbe stato estratto ...

Los Angeles, incidente stradale per Tiger Woods: è ferito alle gambe la Repubblica Tiger Woods, pauroso incidente in auto: gli aggiornamenti Tiger Woods, pauroso incidente in auto appena fuori Los Angeles: l'ex numero uno del golf mondiale in sala operatoria con problemi alle gambe ...

Tiger Woods, tragico incidente per il campione: le condizioni Tragico incidente stradale per Tiger Woods: l'auto si è capovolta, estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale. Le condizioni preoccupano i fan ...

'Brutto' incidente automobilistico per. Secondo quanto riporta Tmz, la star del golf è stato protagonista di un incidente a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle 7.22 del mattino e sarebbe stato estratto ..."Brutto" incidente automobilistico per. Secondo quanto riporta Tmz, la star del golf è stato protagonista di un incidente a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle 7.22 del mattino e sarebbe stato estratto ...Tiger Woods, pauroso incidente in auto appena fuori Los Angeles: l'ex numero uno del golf mondiale in sala operatoria con problemi alle gambe ...Tragico incidente stradale per Tiger Woods: l'auto si è capovolta, estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale. Le condizioni preoccupano i fan ...