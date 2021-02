Coronavirus. I presunti effetti fatali dei vaccini Pfizer e AstraZeneca nel Regno Unito (Di martedì 23 febbraio 2021) Torniamo a parlare di campagne No vax per denunciare la presunta pericolosità dei vaccini contro il nuovo Coronavirus. Tutte narrazioni condite al solito con dissonanza cognitiva e correlazioni spurie. Sono stati pubblicati due report da parte del Servizio sanitario britannico riguardo agli eventi avversi segnalati subito dopo la somministrazione dei vaccini di Pfizer/BioNTech (Pfizer-BioNTech vaccine analysis) e Oxford/AstraZeneca (AstraZeneca analysis). Alcuni hanno nomi piuttosto «brutti», come Acute cardiac event, oppure Atrial fibrillation. Riporteremo a breve i rispettivi elenchi, tenendo conto di quelli che risultano anche alla voce «fatal» (letale), come per esempio il caso di «diarrea letale» del vaccino di Pfizer su 1092 segnalazioni; ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) Torniamo a parlare di campagne No vax per denunciare la presunta pericolosità deicontro il nuovo. Tutte narrazioni condite al solito con dissonanza cognitiva e correlazioni spurie. Sono stati pubblicati due report da parte del Servizio sanitario britannico riguardo agli eventi avversi segnalati subito dopo la somministrazione deidi/BioNTech (-BioNTech vaccine analysis) e Oxford/analysis). Alcuni hanno nomi piuttosto «brutti», come Acute cardiac event, oppure Atrial fibrillation. Riporteremo a breve i rispettivi elenchi, tenendo conto di quelli che risultano anche alla voce «fatal» (letale), come per esempio il caso di «diarrea letale» del vaccino disu 1092 segnalazioni; ...

sassuolonews : #Belotti Covid: anche il Gallo tra i presunti positivi al Coronavirus #TorinoSassuolo - ZenatiDavide : Acquisto vaccini. Procura indaga su dosi procurate da presunti intermediari: La Procura di Roma indaga su presunti… - FedericoCaruso : RT @Open_gol: Tra i No Vax tornano a circolare i pareri di presunti esperti che mettono in guardia su fantasiosi effetti del vaccino contro… - Dome689 : RT @Open_gol: Tra i No Vax tornano a circolare i pareri di presunti esperti che mettono in guardia su fantasiosi effetti del vaccino contro… - Open_gol : Tra i No Vax tornano a circolare i pareri di presunti esperti che mettono in guardia su fantasiosi effetti del vacc… -