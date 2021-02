Bugo a Sanremo 2021 | il testo di “E invece sì”

(Di martedì 23 febbraio 2021)ci riprova, questa volta aci andrà da solista. Ecco ildi “Esì” con il quale parteciperà alla 71esima edizione del Festival della canzone italiana, ovvero Cristian Bugatti, con ilgiunge al suo secondo Festival della Canzone Italiana. Questa volta sbarca all’Ariston senza la presenza di Morgan, da solista, con un brano in pieno stile cantautorale. Forte di una carriera ventennale e con ben nove album pubblicati, l’artista ci riprova con Esì. La canzone nel ritmo e nella struttura rispecchia a pieno lo stile di, affezionato nostalgico del cantautorato firmato anni ’70. Con Esì proverà a dare dimostrazione di una ben costruita e ritrovata identità artistica, per ...

... sono finalmente stati resi noti i testi della canzoni dei Campioni in gara al Festival di... AIELLO ANNALISA ARISACOLAPESCE DI MARTINO COMA_COSE ERMAL META EXTRALISCIO feat. DAVIDE ...Che Pinguini Tattici Nucleari esi "annusassero" un bel po' lo si era capito da tempo. Nel nuovo disco del cantautore novarese, disponibile dal 5 marzo con titolo "Bugatti Cristian" (etichetta Mescal / distribuzione Sony Music; ...Di cosa parlano le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2021? I testi dei brani, fino ad oggi inediti (ad eccezione di qualche stralcio pubblicato dopo gli ascolti dei brani da parte ...