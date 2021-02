Addio al disegnatore, scrittore e giornalista della Cronaca di Mantova, Enrico Ratti: morto per Covid-19 all’età di 69 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Enrico Ratti all’età di 69 anni è morto per Covid-19 all’ospedale di Mantova, domenica 21 febbraio. disegnatore, pittore, illustratore, scrittore e giornalista, era nato a Mantova nel 1952. Ma è stato a Bologna, nel vivace clima culturale degli anni Settanta, che si è formato laureandosi al Dams con una tesi sull’opera di Cesare Zavattini, tra gli artisti di spicco del neorealismo italiano. Da allora, per Ratti, l’unico interesse è stato quello per l’arte e la cultura, espresso anche in tanti viaggi per città e mostre in Italia e all’estero. Dal 2000 come giornalista per la Cronaca di Mantova ha incontrato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021)di 69per-19 all’ospedale di, domenica 21 febbraio., pittore, illustratore,, era nato anel 1952. Ma è stato a Bologna, nel vivace clima culturale degliSettanta, che si è formato laureandosi al Dams con una tesi sull’opera di Cesare Zavattini, tra gli artisti di spicco del neorealismo italiano. Da allora, per, l’unico interesse è stato quello per l’arte e la cultura, espresso anche in tanti viaggi per città e mostre in Italia e all’estero. Dal 2000 comeper ladiha incontrato e ...

