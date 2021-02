Milan, Bergomi non fa drammi: “E’ un momento, Pioli ha lo spogliatoio in mano” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Giuseppe Bergomi, ex giocatore dell'Inter, ha parlato della sconfitta del Milan nel derby. Nessun dramma, è soltanto un momento da gestire bene Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 febbraio 2021) Giuseppe, ex giocatore dell'Inter, ha parlato della sconfitta delnel derby. Nessun dramma, è soltanto unda gestire bene Pianeta

PianetaMilan : .@acmilan, #Bergomi non fa drammi: 'E' un momento, #Pioli ha lo spogliatoio in mano' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Mediagol : #Inter, Bergomi: 'Sembra la Juve di Conte, lui il valore aggiunto. Barella pronto per essere capitano, Lukaku e Ibr… - Pall_Gonfiato : Le parole di #Bergomi sul #Milan - vtdm90 : RT @FootballAndDre1: Il #Milan 2020/2021 visto con gli occhi di Giuseppe #Bergomi... - marcoconterio : Ho avuto il piacere di fare una lunga chiacchierata, di calcio, con Beppe Bergomi sullo Scudetto, sull'#Inter ma no… -