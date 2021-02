L’insospettabile versatilità dell’abito pastello

Leggi su amica

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli abitisono un alleato più poliedrico di quanto si possa pensare. Con i loro colori chiari e delicati, risvegliano i sensi perfetto della bella stagione in arrivo. In poche parole fanno bene all’umore. In linea con il mood della natura che si risveglia. Abiti, non solo da cerimonia Versatili, si possono indossare al lavoro, nel tempo libero, per una cena romantica, oltre a rappresentare l’abito perfetto da mettere quando si è invitate a un matrimonio (Covid-19 permettendo). Romantici, con linee fluide e maniche a palloncino. Contemporanei e spiazzanti se scelti con una silhouette sharp o con un taglio asimmetrico. Hanno ben più di un asso nella manica da giocare. E quest’anno cavalcano uno dei trend più forti della stagione. Abitida Christian Dior e Fendi PE 2021 Anche in ufficio Se i colori ...