Inter, niente di preoccupante per Barella e Skriniar: osservati speciali in settimana (Di lunedì 22 febbraio 2021) Barella e Skriniar non destano preoccupazione al momento Non destano particolare preoccupazione al momento in casa Inter le condizioni di Nicolò Barella e Milan Skriniar che negli ultimi minuti del derby vinto ieri hanno subito due piccoli problemi fisici che però dovrebbe consentire ai due di essere regolarmente in campo contro il Genoa. “Archiviato con enorme soddisfazione il derby di Milano, l’Inter – come vuole il suo allenatore Antonio Conte – da ieri sera ha già settato la testa alla prossima gara di campionato col Genoa. Una sfida delicata in cui mancherà certamente Hakimi, squalificato dopo l’ammonizione rimediata ieri; da verificare, ma al momento non preoccupano, le condizioni di Nicolò Barella (crampi) e ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021)non destano preoccupazione al momento Non destano particolare preoccupazione al momento in casale condizioni di Nicolòe Milanche negli ultimi minuti del derby vinto ieri hanno subito due piccoli problemi fisici che però dovrebbe consentire ai due di essere regolarmente in campo contro il Genoa. “Archiviato con enorme soddisfazione il derby di Milano, l’– come vuole il suo allenatore Antonio Conte – da ieri sera ha già settato la testa alla prossima gara di campionato col Genoa. Una sfida delicata in cui mancherà certamente Hakimi, squalificato dopo l’ammonizione rimediata ieri; da verificare, ma al momento non preoccupano, le condizioni di Nicolò(crampi) e ...

