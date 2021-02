I guai del Congo dietro l'assassinio dell'ambasciatore Luca Attanasio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Goma, provincia del Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, è stata oggi la scena di un tentato rapimento finito nel peggiore dei modi. Un attacco armato nel Congo orientale diretto contro un convoglio Onu ha infatti mietuto tre vittime: l'ambasciatore italiano Luca Attanasio; il carabiniere Vittorio Iacovazzi, che proteggeva il diplomatico; e una terza vittima identificata come l'autista dell'auto su cui il gruppo viaggiava. Verosimilmente a esser fatale per Attanasio è stata la disorganizzazione del gruppo di rapitori, che hanno scaricato sull'auto una raffica di proiettili nel tentativo di arrestarne la corsa. Volevano rapire proprio Attanasio e ottenerne un redditizio riscatto. Ma l'ambasciatore è stato colpito in una maniera ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 febbraio 2021) Goma, provincia del Kivu nella Repubblica Democratica del, è stata oggi la scena di un tentato rapimento finito nel peggiore dei modi. Un attacco armato nelorientale diretto contro un convoglio Onu ha infatti mietuto tre vittime: l'italiano; il carabiniere Vittorio Iacovazzi, che proteggeva il diplomatico; e una terza vittima identificata come l'autista'auto su cui il gruppo viaggiava. Verosimilmente a esser fatale perè stata la disorganizzazione del gruppo di rapitori, che hanno scaricato sull'auto una raffica di proiettili nel tentativo di arrestarne la corsa. Volevano rapire proprioe ottenerne un redditizio riscatto. Ma l'è stato colpito in una maniera ...

