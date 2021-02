Giulia De Lellis scollata e felice: “Uno dei miei sogni nel cassetto si avvera” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Giulia De Lellis scollata e felice su Instagram: l’influencer romana su di giri per una notizia importante che ha dato ai suoi follower La faccia della felicità e dell’emozione quella della web influencer romana che ha voluto dare una notizia importante ai suoi follower. Lei che su Instagram trascorre, per svago e per lavoro, la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 22 febbraio 2021)Desu Instagram: l’influencer romana su di giri per una notizia importante che ha dato ai suoi follower La faccia della felicità e dell’emozione quella della web influencer romana che ha voluto dare una notizia importante ai suoi follower. Lei che su Instagram trascorre, per svago e per lavoro, la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Mattiabuonocore : Love Island è uno dei programmi (almeno da me) più attesi di questa stagione. Sono contento che, sulla scia del suc… - ladyinviolet__ : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - celes1e : @malandrina9 Sì ma successe la stessa cosa a Giulia De lellis, dopo la fine fece il botto nei social - shadesofamnesia : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - commendador_ : Faccio coming out Al Gfvip 2 votavo Giulia De Lellis -