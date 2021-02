Giulia De Lellis conduce Love Island (Di lunedì 22 febbraio 2021) Giulia De Lellis Giortì è stato propiziatorio per Giulia De Lellis. Sulla scia del successo del programma dedicato alle feste più sfavillanti d’Italia (co-prodotto da mediaMai e Fascino), l’influencer approderà alla guida di un reality show: Love Island. La trasmissione, in arrivo sugli schermi nella sua prima versione italiana, verrà trasmessa dal gruppo Discovery – che ne ha commissionato la realizzazione a Fremantle – su Discovery+ e a presentarla sarà proprio l’ex corteggiatrice di Andrea Damante. Lo ha annunciato la stessa De Lellis suoi social, ambito nel quale ha un significativo seguito. “Sono quindi entusiasta di annunciare che condurro? la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 febbraio 2021)DeGiortì è stato propiziatorio perDe. Sulla scia del successo del programma dedicato alle feste più sfavillanti d’Italia (co-prodotto da mediaMai e Fascino), l’influencer approderà alla guida di un reality show:. La trasmissione, in arrivo sugli schermi nella sua prima versione italiana, verrà trasmessa dal gruppo Discovery – che ne ha commissionato la realizzazione a Fremantle – su Discovery+ e a presentarla sarà proprio l’ex corteggiatrice di Andrea Damante. Lo ha annunciato la stessa Desuoi social, ambito nel quale ha un significativo seguito. “Sono quindi entusiasta di annunciare che condurro? la prima edizione italiana diche dopo aver raggiunto incredibili record ...

Mattiabuonocore : Love Island è uno dei programmi (almeno da me) più attesi di questa stagione. Sono contento che, sulla scia del suc… - ladyinviolet__ : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - celes1e : @malandrina9 Sì ma successe la stessa cosa a Giulia De lellis, dopo la fine fece il botto nei social - shadesofamnesia : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - commendador_ : Faccio coming out Al Gfvip 2 votavo Giulia De Lellis -