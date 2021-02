Gattuso non è l’allenatore che serve al Napoli (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un fallimento tattico Per comprendere il fallimento tattico del Napoli, basta un solo dato estrapolato dalla sfida contro l’Atalanta: la squadra di Gattuso è riuscita a tirare solo 4 volte verso la porta di Gollini. Di questi tentativi, appena 2 sono entrati nello specchio. Una di queste 2 conclusioni è il (bellissimo) gol realizzato da Zielinski, l’altra è l’innocuo colpo di testa (con doppia deviazione) di Osimhen nel primo tempo. Stop. Fine delle trasmissioni. Giusto per fare un confronto: dall’altra parte del campo, l’Atalanta ha tentato la conclusione per 19 volte, e in 5 occasioni ha centrato la porta di Meret. Tutti questi 5 tiri pericolosi sono stati scoccati dall’interno dell’area di rigore. Anzi, per la precisione appena fuori o addirittura dentro l’area piccola. Questo dato potrebbe essere ricondotto o potrebbe essere riconducibile a grandi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un fallimento tattico Per comprendere il fallimento tattico del, basta un solo dato estrapolato dalla sfida contro l’Atalanta: la squadra diè riuscita a tirare solo 4 volte verso la porta di Gollini. Di questi tentativi, appena 2 sono entrati nello specchio. Una di queste 2 conclusioni è il (bellissimo) gol realizzato da Zielinski, l’altra è l’innocuo colpo di testa (con doppia deviazione) di Osimhen nel primo tempo. Stop. Fine delle trasmissioni. Giusto per fare un confronto: dall’altra parte del campo, l’Atalanta ha tentato la conclusione per 19 volte, e in 5 occasioni ha centrato la porta di Meret. Tutti questi 5 tiri pericolosi sono stati scoccati dall’interno dell’area di rigore. Anzi, per la precisione appena fuori o addirittura dentro l’area piccola. Questo dato potrebbe essere ricondotto o potrebbe essere riconducibile a grandi ...

caterinabalivo : Ancora una sconfitta, dopo quella in Europa League. Tanti assenti, non è un bel periodo per il Napoli e Gattuso. Fo… - capuanogio : #ADL infuriato, ha telefonato a fine partita al figlio Eduardo allo stadio per imporre il silenzio stampa a tutto i… - MimmoMalfitano : RT @napolista: Gattuso non è l’allenatore che serve al Napoli Il Napoli ha bisogno di un tecnico in grado di creare un valore aggiunto con… - partenopeico : RT @napolista: Gattuso non è l’allenatore che serve al Napoli Il Napoli ha bisogno di un tecnico in grado di creare un valore aggiunto con… - salvatorino860 : Questo è uno di quei tifosi che con gioia accolse l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso. Di calcio non capis… -