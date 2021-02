Esce di strada e finisce con auto in scarpata, morta 27enne nel genovese (Di lunedì 22 febbraio 2021) Incidente mortale all’alba nell’entroterra del levante di Genova, nel territorio di Mezzanego. A perdere la vita una ragazza di 27 anni, uscita di strada mentre era alla guida della sua auto. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: la vettura è precipitata in una scarpata e, nonostante i tentativi di rianimazione, la giovane è deceduta sul posto. Ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero del veicolo e quello dei carabinieri per i rilievi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Incidentele all’alba nell’entroterra del levante di Genova, nel territorio di Mezzanego. A perdere la vita una ragazza di 27 anni, uscita dimentre era alla guida della sua. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: la vettura è precipitata in unae, nonostante i tentativi di rianimazione, la giovane è deceduta sul posto. Ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero del veicolo e quello dei carabinieri per i rilievi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

lifestyleblogit : Esce di strada e finisce con auto in scarpata, morta 27enne nel genovese - - MilanoSpia : Incidente a Rovellasca: Lamborghini esce di strada, due feriti gravi - News24Italy : #Esce di strada e finisce con auto in scarpata, morta 27enne nel genovese - ilmessaggeroit : Genova, esce di strada con l'auto e finisce in una scarpata: muore 27enne - TV7Benevento : Esce di strada e finisce con auto in scarpata, morta 27enne nel genovese... -