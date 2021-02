Cortesano (Trento) – Imprenditore uccide l’ex moglie a colpi di accetta: poi tenta il suicidio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Femminicidio a Cortesano l’omicidio è avvenuto nella campagna in cui l’uomo stava lavorando. Il killer era agli arresti domiciliari a casa dei genitori. Si chiama Debora Saltori, 42 anni, la vittima dell’ennesimo caso di femminicidio avvenuto quest’oggi tra le campagne di Cortesano, in provincia di Trento. A ucciderla l’ex marito che l’ha colpita più volte con Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Femminicidio al’omicidio è avvenuto nella campagna in cui l’uomo stava lavorando. Il killer era agli arresti domiciliari a casa dei genitori. Si chiama Debora Saltori, 42 anni, la vittima dell’ennesimo caso di femminicidio avvenuto quest’oggi tra le campagne di, in provincia di. Arlamarito che l’hata più volte con

