Congo, il presidente Felix Tshisekedi: "Responsabili del triplice omicidio devono essere assicurati alla giustizia" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Felix Tshisekedi Tshilombo, ha espresso tutta la sua preoccupazione in merito all'assassinio di Luca Attanasio, ambasciatore italiano nel Paese, e di altre due persone, il suo carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo. Il presidente dello Stato Congolese, ha condannato fermamente "questi atti odiosi perpetrati a Kibumba, vicino a Goma (nel Kivu-Nord)" e ha dato l'incarico ai "servizi preposti" di andare a fondo e fare luce sul caso in modo che i Responsabili siano identificati e assicurati alla giustizia.

