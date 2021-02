Chi è Barbara Lezzi: età, carriera e vita privata dell’ex ministro per il Sud (Di lunedì 22 febbraio 2021) Chi è Barbara Lezzi, l’ex ministro del Governo Conte designato per il Sud. Cosa sappiamo di lei? Tutte le curiosità su biografia e curriuculum vitae: si tratta di un ministro non laureato. Di seguito, ecco tutte le info utili anche per quanto concerne la vita privata. Leggi anche: La lista completa della squadra di Governo Conte Chi è Barbara Lezzi: biografia e formazione Barbara Lezzi è nata a Lecce il 24 aprile 1972 e ha 46 anni. Diplomata nel 1991 presso l’istituto tecnico Deledda per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di Lecce, viene assunta dal gennaio 1992 presso un’azienda del settore commercio con la qualifica di impiegata di III livello. Nel 2013 viene eletta senatrice della ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Chi è, l’exdel Governo Conte designato per il Sud. Cosa sappiamo di lei? Tutte le curiosità su biografia e curriuculume: si tratta di unnon laureato. Di seguito, ecco tutte le info utili anche per quanto concerne la. Leggi anche: La lista completa della squadra di Governo Conte Chi è: biografia e formazioneè nata a Lecce il 24 aprile 1972 e ha 46 anni. Diplomata nel 1991 presso l’istituto tecnico Deledda per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di Lecce, viene assunta dal gennaio 1992 presso un’azienda del settore commercio con la qualifica di impiegata di III livello. Nel 2013 viene eletta senatrice della ...

