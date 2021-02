Attentato in Congo, Di Maio: “Un vile attacco, vicini ai familiari delle vittime”. Il video (Di lunedì 22 febbraio 2021) Attentato in Congo, Di Maio: “Un vile attacco, vicini ai familiari delle vittime” Le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, prima di entrare al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, in merito all’attacco in Congo in cui hanno perso la vita l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista del convoglio del Programma alimentare mondiale che li stava trasportando. Fonte: Ebs Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021)in, Di: “Unai” Le parole del ministro degli Esteri Luigi Di, prima di entrare al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, in merito all’inin cui hanno perso la vita l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista del convoglio del Programma alimentare mondiale che li stava trasportando. Fonte: Ebs

Ultime Notizie dalla rete : Attentato Congo Padova, lavoratore dello spettacolo si suicida. Da un anno era senza lavoro Leggi anche - > Attentato in Congo: Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso 'Era da un anno senza lavoro, era molto preoccupato' L'imprenditore veneto lavorava da anni nel settore, era molto ...

Congo:Salvini, ci stringiamo a famiglia Iacovacci e ad Arma Onoriamo la memoria di Vittorio Iacovacci, il carabiniere caduto per proteggere l'ambasciatore italiano, anch'egli ucciso, in un attentato vile e barbaro in Congo. Un ragazzo di 30 anni, un militare ...

Attacco in Congo, morto l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere Agenzia ANSA Attanasio, la passione per l’Africa e gli ultimi “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo, dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da risolvere. Il ruolo dell’ambasciata è innanzitutto quello di stare vicino agli italia ...

Per l'ambasciatore ucciso c'è la pista dei guerriglieri del Ruanda Il diplomatico Luca Attanasio, vittima di un agguato con il carabiniere Vittorio Iacovacci, potrebbe essere stato colpito dai ribelli ruandesi che operano nella zona di confine con la Repubblica democ ...

