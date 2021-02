20 anni dal delitto di Novi Ligure di Erika e Omar. Che fine hanno fatto i due (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 21 febbraio del 2001 si rendevano protagonisti di uno dei delitti più efferati della storia italiana Il 21 febbraio del 2001 l’informazione e l’opinione pubblica italiana veniva scossa dal delitto di Novi Ligure (in provincia di Alessandria), quello di Erika e Omar. I due uccisero il fratellino di Erika, Gianluca e la mamma Susanna Cassini, massacrati con 97 coltellate. Si salvò solo il padre per una serie di coincidenze fortuite: sarebbe dovuto essere la terza vittima. Dalle indagini emerse anche che da mesi i due premeditavano di uccidere la famiglia della ragazza. Un delitto efferato che colpi tutti per la violenza e per la giovane età dei due ragazzi, all’epoca fidanzati, che non erano nemmeno maggiorenni. Lei aveva 16 anni e lui 17: ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 21 febbraio del 2001 si rendevano protagonisti di uno dei delitti più efferati della storia italiana Il 21 febbraio del 2001 l’informazione e l’opinione pubblica italiana veniva scossa daldi(in provincia di Alessandria), quello di. I due uccisero il fratellino di, Gianluca e la mamma Susanna Cassini, massacrati con 97 coltellate. Si salvò solo il padre per una serie di coincidenze fortuite: sarebbe dovuto essere la terza vittima. Dalle indagini emerse anche che da mesi i due premeditavano di uccidere la famiglia della ragazza. Unefferato che colpi tutti per la violenza e per la giovane età dei due ragazzi, all’epoca fidanzati, che non erano nemmeno maggiorenni. Lei aveva 16e lui 17: ...

