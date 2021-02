“Voglio morire”, Dayane Mello crolla al GF Vip e su Rosalinda: “Io la amo” – VIDEO (Di domenica 21 febbraio 2021) Dayane Mello dopo avere parlato con Rosalinda Cannavò si è sfogata anche con Pierpaolo Pretelli, svelando il suo attuale stato d’animo. L’ex Velino, prendendo le veci di Giulia Salemi è stato perfetto, usando le giuste parole per consolare la sua amica. Dayane Mello parla di Rosalinda Cannavò: “Perché io la amo…” “Tu sei amata fuori,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 21 febbraio 2021)dopo avere parlato conCannavò si è sfogata anche con Pierpaolo Pretelli, svelando il suo attuale stato d’animo. L’ex Velino, prendendo le veci di Giulia Salemi è stato perfetto, usando le giuste parole per consolare la sua amica.parla diCannavò: “Perché io la amo…” “Tu sei amata fuori,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MahmoodStories : Io ci voglio sperare fino all'ultimo che lui forse torna a Milano e ci va... la speranza e l'ultima a morire! Anche… - _mvltifndm_ : Una persona che più volte è arrivata a dire « voglio morire » ma viene ancora dipinta come « la cattiva » non ho m… - LaRealMarty : RT @thehsama: Dayane fuori: 'Voglio morire' Petapsycho dentro: 'Lei è complessa, deve lavorare su se stessa. Ieri mi ha massacrato.' - tomlinvsonaf : louis oggi pupi fare un'apparizione miracolosa così mi tiro su di morale? che oggi voglio morire pouttosto che ripetere il programma??? - Luisadesi : @Steph3nie1 @BITCHYFit Chi di noi non ha mai detto voglio morire? Secondo te ha una figlia e lei vuole morire davve… -