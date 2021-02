Nella notte show dell'Etna "tra i più intensi e magnifici"

(Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - L'non ha deluso le attese di chi si attendeva un nuovodel vulcano. "Staabbiamo assistito a quel che è stato certamente fra i parossismi piùdel Cratere di Sud-Est", ha spiegato il vulcanologo Boris Behncke su Facebook. La colata lavica principale, in Valle del Bove, "è arrivata là dove si sono fermate quelle dei parossismi precedenti, lontana dalle zone popolate". (Video di Sebastiano Gulisano) Era stato lo stesso Behncke, nel pomeriggio di ieri, a lasciar intendere che uno nuovo picco eruttivo sarebbe potuto avvenire in serata. Così è stato: occhi, smartphone e macchine fotografiche sul vulcano hanno potuto osservare quella che l'Ingv ha definito "una fontana di lava pulsante". L', conclude Behncke, sta facendo "le sue consuete cose, ...

