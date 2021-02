Milan-Inter | programma e telecronisti Dazn Serie A 2020 2021

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - SkySport : ULTIM'ORA Morto Mauro Bellugi, Inter con lutto al braccio Contro il Milan verrà osservato anche 1' di silenzio… - RedazioneFM : #MilanInter: Il derby dei derby, #Ibra e #Lukaku accendono Milano - fcin1908it : GdS – Milan-Inter, da tifoso nerazzurro all’esonero: Pioli vuole la rivincita -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

Goal.com

Oggi è battaglia al 'Giuseppe Meazza'. Come Peppìn , che tra gli Anni 20 e 40 cambiò la storia. Fece grande l', ma sorrise pure al: una gloria della città, tanto da meritarsi poi uno stadio a lui dedicato. Silvana Meazza, 80 anni, è una delle figlie della leggenda e ne custodisce la memoria. ...: numeri, statistiche, curiosità Europa League Granada - Napoli 2 - 0, pagelle: Meret salva capra e cavoli 18/02/2021 A 22:42 Europa League Napoli, troppe assenze: il Granada s impone 2 -...Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Inter, match della ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. A San Siro c’è il derby che può valere lo scudetto. I rossoneri inseguono a un punto di d ...Tra i grandi doppi ex del derby (guarda la gallery), non può non esserci anche lui, Seedorf, che torna a vivere Milan-Inter come una partita del passato. “Senza poter essere allo stadio ha anche più ...