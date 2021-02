romaforever_it : La Roma s'inceppa a Benevento: Inzaghi ringrazia la Var e resiste anche in 10 - sportli26181512 : La Roma s'inceppa a Benevento: Inzaghi ringrazia la Var e resiste anche in 10: La Roma s'inceppa a Benevento: Inzag… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma inceppa

La Gazzetta dello Sport

Lo spartito della partita è subito chiaro, con laa cercare di fare gioco e il Benevento raggomitolato negli ultimi 20 - 25 metri a fare densità in fase difensiva e pronto a ripartire in ......domenica ore 12.30 Milan - Inter domenica ore 15 Atalanta - Napoli domenica ore 18 Benevento -... Sil'attacco del Savona che non riesce a piazzare l'acuto, assente ormai da inizio mese. ...Andrea Pirlo ha diversi grattacapi. L'attacco della sua Juve sembra essersi inceppato. Cristiano Ronaldo non segna da 347 minuti: le partite (intere) contro Por ...Il Napoli arranca in Europa League; la Roma non si distrae, il Milan invece sì. Il solito Napoli molle, svagato degli ultimi tempi esce sconfitto per 2-0 sul campo del Granada e mette seriamente a ris ...