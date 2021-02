Grande Fratello Vip: crollo psicologico per Dayane Mello durante una festa organizzata nella casa (Di domenica 21 febbraio 2021) Avrebbe dovuto essere uno degli ultimi sabati sera all’insegna della spensieratezza e delle risate nella casa del Grande Fratello Vip, ma non è stato così, almeno per Dayane Mello, che ad un certo punto è corsa in giardino presa da una crisi di pianto disperato. La modella e finalista del GF Vip sta ancora elaborando il lutto per la tragica e prematura morte del Fratello Lucas, rimasto ucciso in un incidente automobilistico. La gieffina è stata colta da una vera e propria crisi e tutti gli inquilini sono accorsi in suo aiuto, come Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli. Dayane Mello scoppia in lacrime La festa ispirata alla serie dei record lanciata da Netflix, Bridgerton, era intitolata appunto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Avrebbe dovuto essere uno degli ultimi sabati sera all’insegna della spensieratezza e delle risatedelVip, ma non è stato così, almeno per, che ad un certo punto è corsa in giardino presa da una crisi di pianto disperato. La modella e finalista del GF Vip sta ancora elaborando il lutto per la tragica e prematura morte delLucas, rimasto ucciso in un incidente automobilistico. La gieffina è stata colta da una vera e propria crisi e tutti gli inquilini sono accorsi in suo aiuto, come Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli.scoppia in lacrime Laispirata alla serie dei record lanciata da Netflix, Bridgerton, era intitolata appunto ...

GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - fanpage : Dayane Mello crolla al #GFvip - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - __aniraM__ : RT @Hogliannicheho: Il primo marzo organizzo un “il grande fratello è finalmente finito e possiamo smetterla di trovarci in tl tutti gli ha… - avni00499711 : RT @Agata782121285: Il grande fratello vi manda segnali per farvi capire chi deve spegnere le luci. #tzvip -