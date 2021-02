Conti 2020 in rosso, ma Eni aumenta il dividendo. Via al Piano strategico per il 2021-2024. L’obiettivo è la decarbonizzazione di tutti i prodotti entro il 2050 (Di domenica 21 febbraio 2021) Soffre e resiste. Eni chiude il 2020 in rosso, colpa della crisi che ha colpito fortemente il settore, ma dichiara di voler puntare di più sulla sostenibilità e di poter raggiungere L’obiettivo delle emissioni zero nel 2050. Insomma, il cane a sei zampe si tinge di “green” con il nuovo Piano strategico 2021-24, che prevede un dividendo in crescita di circa l’8% per gli azionisti e incassa il gradimento della Borsa dove ieri titolo del colosso energetico ha chiuso con un rialzo dell’1,1%. Insomma, la scommessa è un futuro più roseo rispetto all’anno nero appena trascorso. Chiuso con una perdita netta di 8 miliardi, un risultato adjusted di -0,74 miliardi e la produzione scesa a 1,73 milioni di barili di olio equivalente al giorno (-7%). Ciononostante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 21 febbraio 2021) Soffre e resiste. Eni chiude ilin, colpa della crisi che ha colpito fortemente il settore, ma dichiara di voler puntare di più sulla sostenibilità e di poter raggiungeredelle emissioni zero nel. Insomma, il cane a sei zampe si tinge di “green” con il nuovo-24, che prevede unin crescita di circa l’8% per gli azionisti e incassa il gradimento della Borsa dove ieri titolo del colosso energetico ha chiuso con un rialzo dell’1,1%. Insomma, la scommessa è un futuro più roseo rispetto all’anno nero appena trascorso. Chiuso con una perdita netta di 8 miliardi, un risultato adjusted di -0,74 miliardi e la produzione scesa a 1,73 milioni di barili di olio equivalente al giorno (-7%). Ciononostante ...

SorgentePas002 : #2 , news affari milionari criptovalute - SetteSergio : Mortalità per infarto triplicata, 50% di diagnosi di tumori in meno, a causa misure anti-covid. Sono le due cause d… - SorgentePas002 : news criptovalute affari milionari - TgrVeneto : Il #21febbraio 2020 muore Adriano Trevisan. E' l'inizio dell'incubo pandemia. Ripercorriamo le tappe di quei primi… - i_dellac : RT @apri_la_mente: @AlvisiConci -