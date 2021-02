Champions League in chiaro: ecco tutte le partite che trasmetterà Mediaset (Di domenica 21 febbraio 2021) La Champions League entra nel vivo. Da martedì 16 febbraio comincia la fase ad eliminazione diretta: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali per arrivare alla finalissima di Istanbul programmata il 29 di maggio. Ma quali sono le partite che verranno trasmesse in chiaro? I diritti sono di Mediaset che farà vedere una partita a settimana su Canale 5: si comincia con il big match tra Barcellona e Psg, ma non mancheranno anche le partite delle italiane. ecco di seguito tutte le partite previste. IL PALINSESTO E LA PROGRAMMAZIONE DI Mediaset Martedì 16 febbraio – Barcellona-Psg (andata ottavi di finale) Martedì 23 febbraio – Lazio-Bayern Monaco (andata ottavi di finale) Martedì 9 marzo – Juventus-Porto (ritorno ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Laentra nel vivo. Da martedì 16 febbraio comincia la fase ad eliminazione diretta: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali per arrivare alla finalissima di Istanbul programmata il 29 di maggio. Ma quali sono leche verranno trasmesse in? I diritti sono diche farà vedere una partita a settimana su Canale 5: si comincia con il big match tra Barcellona e Psg, ma non mancheranno anche ledelle italiane.di seguitolepreviste. IL PALINSESTO E LA PROGRAMMAZIONE DIMartedì 16 febbraio – Barcellona-Psg (andata ottavi di finale) Martedì 23 febbraio – Lazio-Bayern Monaco (andata ottavi di finale) Martedì 9 marzo – Juventus-Porto (ritorno ...

