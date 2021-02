C’è Posta per Te, Maria Siponta viene eletta “matrigna cattiva” dal web, ma poi… (Di domenica 21 febbraio 2021) Tra i protagonisti indiscussi di ieri sera a C’è Posta per Te, c’è senza ombra di dubbio Maria Siponta, detta Sipontina, che non è di certo passata inosservata neppure al popolo del web. Nei confronti della donna, infatti, sono state mosse diverse critiche da parte dei telespettatori. Il motivo? Il ruolo da “matrigna cattiva” che è stato descritto durante il people show condotto da Maria De Filippi e che non ha certo scaturito la simpatia del pubblico. E’ stata Antonella a mandare la Posta a suo padre e alla nuova compagna, appunto Maria Siponta, per poter tornare a costruire un rapporto da padre a figlia, com’è giusto che sia, e non quello clandestino che stanno vivendo attualmente a causa di quest’ultima, che non accetta che i due si ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 febbraio 2021) Tra i protagonisti indiscussi di ieri sera a C’èper Te, c’è senza ombra di dubbio, detta Sipontina, che non è di certo passata inosservata neppure al popolo del web. Nei confronti della donna, infatti, sono state mosse diverse critiche da parte dei telespettatori. Il motivo? Il ruolo da “” che è stato descritto durante il people show condotto daDe Filippi e che non ha certo scaturito la simpatia del pubblico. E’ stata Antonella a mandare laa suo padre e alla nuova compagna, appunto, per poter tornare a costruire un rapporto da padre a figlia, com’è giusto che sia, e non quello clandestino che stanno vivendo attualmente a causa di quest’ultima, che non accetta che i due si ...

