Rudy Zerbi gela Arisa: “Smettila di tirare fuori…” (Di sabato 20 febbraio 2021) Rudy Zerbi si infuria contro Arisa nello studio di Amici 20: volano parole grosse tra i due professori del talent. Ecco il retroscena. C’è ancora maretta, anzi tempesta tra i professori di canto di Amici 20. E con l’avvicinarsi dell’attesissimo appuntamento del Serale gli animi si fanno sempre più accesi e suscettibili. A dirsele di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 20 febbraio 2021)si infuria contronello studio di Amici 20: volano parole grosse tra i due professori del talent. Ecco il retroscena. C’è ancora maretta, anzi tempesta tra i professori di canto di Amici 20. E con l’avvicinarsi dell’attesissimo appuntamento del Serale gli animi si fanno sempre più accesi e suscettibili. A dirsele di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AmiciUfficiale : Deddy, Enula, Esa, Leonardo e Sangiovanni sono gli allievi del prof Rudy Zerbi e OGGI dovranno dare il massimo per… - braviacadere : RT @alessita_1994: In una puntata burrascosa, Aka7even è riuscito a mettere d'accordo Rudy Zerbi,Anna Pettinelli e Arisa #Amici20 - Caciottabianca2 : RT @alessita_1994: In una puntata burrascosa, Aka7even è riuscito a mettere d'accordo Rudy Zerbi,Anna Pettinelli e Arisa #Amici20 - Loveisl29659016 : RT @alessita_1994: In una puntata burrascosa, Aka7even è riuscito a mettere d'accordo Rudy Zerbi,Anna Pettinelli e Arisa #Amici20 - Maryyyy53845168 : RT @alessita_1994: In una puntata burrascosa, Aka7even è riuscito a mettere d'accordo Rudy Zerbi,Anna Pettinelli e Arisa #Amici20 -