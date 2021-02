Renato Brunetta a Porta Portese contesta il prezzo dei calzini: “Voglio super sconto” (Di sabato 20 febbraio 2021) Nelle chat private, principalmente su WhatsApp, sta circolando un video che mostra Renato Brunetta a Porta Portese intento a comprare dei calzini. Brunetta a Porta Portese L’attenzione si concentra principalmente sulla contestazione del prezzo. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione chiede insistentemente uno sconto al commerciante. Il video, come dimostra la filigrana posta in alto, è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano e i nostri lettori ci chiedono di verificare. La trattativa per 5 paia di calzini Il Fatto Quotidiano aveva pubblicato il video sia sul sito ufficiale del giornale online che sul canale YouTube l’11 febbraio 2016. Il caso aveva catturato l’attenzione di altre ... Leggi su bufale (Di sabato 20 febbraio 2021) Nelle chat private, principalmente su WhatsApp, sta circolando un video che mostraintento a comprare deiL’attenzione si concentra principalmente sullazione del. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione chiede insistentemente unoal commerciante. Il video, come dimostra la filigrana posta in alto, è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano e i nostri lettori ci chiedono di verificare. La trattativa per 5 paia diIl Fatto Quotidiano aveva pubblicato il video sia sul sito ufficiale del giornale online che sul canale YouTube l’11 febbraio 2016. Il caso aveva catturato l’attenzione di altre ...

