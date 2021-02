Occupa abusivamente appartamento con la figlia di sei mesi: nei guai 24enne sannita (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Comando di Polizia municipale di Benevento ha comunicato che questa mattina è stata deferita all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per invasione di edificio pubblico, una signora di 24 anni, E.Z., in quanto Occupava ‘sine titulo‘ un alloggio di proprietà ex-IACP sito in Via Adua n. 13. La ragazza si era ‘trasferita‘ portandosi dietro la figlioletta di appena sei mesi. La porta d’ingresso dell’appartamento non risultava essere stata forzata, e vi erano ancora attive le utenze domestiche di acqua, luce e gas, intestate al legittimo assegnatario G.G., deceduto il 30 novembre 2020. “Ancora l’Occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – dichiara il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – effettuata da gente che dichiara di non ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Comando di Polizia municipale di Benevento ha comunicato che questa mattina è stata deferita all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per invasione di edificio pubblico, una signora di 24 anni, E.Z., in quantova ‘sine titulo‘ un alloggio di proprietà ex-IACP sito in Via Adua n. 13. La ragazza si era ‘trasferita‘ portandosi dietro la figlioletta di appena sei. La porta d’ingresso dell’non risultava essere stata forzata, e vi erano ancora attive le utenze domestiche di acqua, luce e gas, intestate al legittimo assegnatario G.G., deceduto il 30 novembre 2020. “Ancora l’zione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – dichiara il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – effettuata da gente che dichiara di non ...

Ultime Notizie dalla rete : Occupa abusivamente Marsala, i vigili urbani sequestrano cinquecento chili di frutta e verdura I controlli hanno permesso di accertare che l'ambulante da anni occupa il suolo pubblico abusivamente. Le operazioni contro l'abusivismo commerciale da parte della polizia municipale continueranno ...

Palermo, occupa abusivamente una villa confiscata alla mafia: condannato La Corte d appello di Palermo ha assolto Gaetano Amato, che era stato condannato a sei mesi dal gup, perch accusato di avere occupato abusivamente una villa confiscata alla mafia , tra i quartieri di Tommaso Natale e dello Zen, nel capoluogo siciliano. L immobile, nonostante la confisca a Cosa nostra, non era sottoposto ad alcuna ...

