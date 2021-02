Smog | indagati i vertici del Comune di Torino e della Regione Piemonte

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Inchiesta sull’inquinamento ae nella, tra glianche Chiara Appendino, Piero Fassino e Alberto Cirio. La sindaca diChiara Appendino, Piero Fassino, Alberto Cirio e Sergio Chiamparino risultano, insieme ad altri soggetti, nell’indagine sull’inquinamento ambientale in. I soggettidevono rispondere dell’ipotesi accusatoria secondo cui, a partire dal 2015, non sarebbero state adottate le misure necessarie per contrastare l’inquinamento. Notizia in aggiornamento.

Agenzia ANSA

Ci sono avvisi di garanzia ai vertici istituzionali di Regione Piemonte e Comune di Torino, non soltanto quelli attuali, in una inchiesta della procura del capoluogo subalpino sull'inquinamento ...... Enzo Lavolta , Alberto Valmaggia e Matteo Marnati : tutti. Devono rispondere di non aver adottato sufficienti misure per contrastare l'inquinamento dache dal 2015 a oggi ha portato l'...Caso smog a Torino: avvisi di garanzia per un potenziale reato di "inquinamento ambientale" ai vertici del Comune di Torino e della Regione Piemonte.Inchiesta sull’inquinamento a Torino e nella Regione Piemonte, tra gli indagati anche Chiara Appendino, Piero Fassino e Alberto Cirio. La sindaca di Torino Chiara Appendino, Piero Fassino, Alberto Cir ...