Reggina-Pordenone in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Reggina-Pordenone sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due vittorie nelle ultime tre partite, vogliono proseguire la loro Serie positiva per tenersi lontani dalla zona playout; i friulani, dal canto loro, hanno raccolto cinque punti nelle ultime cinque gare e vogliono ritrovare il successo per continuare a sognare i playoff. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di domenica 21 febbraio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la ventiquattresima giornata di. I padroni di casa, reduci da due vittorie nelle ultime tre partite, vogliono proseguire la loropositiva per tenersi lontani dalla zona playout; i friulani, dal canto loro, hanno raccolto cinque punti nelle ultime cinque gare e vogliono ritrovare il successo per continuare a sognare i playoff. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di domenica 21 febbraio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

UdineseTV : Pordenone, con la Reggina pronto il duo Ciurria-Butic - - CalcioWebPuglia : In 3 contro un tabù, Reggina-Pordenone nel segno del 5. Brocchi fa 100 a Monza - tuttoreggina : #RegginaPordenone, l'arbitro della gara: prima volta con gli amaranto #serieB - citynowit : “Il portiere della Reggina suona la carica: 'Dobbiamo vincere, vietato fare calcoli, la salvezza il prima possibile… - GGiglio99 : Parte, guarderò Reggina-Pordenone in differita per guardare il derby, spero di non deludere le vostre aspettative. -