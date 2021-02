Covid, Rezza: “Rt aumenta, servono più zone rosse” (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “Il quadro epidemiologico ci indica che Rt sta aumentando e vediamo che all’interno di diverse Regioni ci sono aree con incidenza molto elevata, in parte dovuto alla presenza di nuove varianti che hanno tendenza ad una maggiore trasmissibilità”. Così il professor Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, intervenendo alla conferenza stampa della cabina di regia sul monitoraggio epidemiologico del Covid-19. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “Il quadro epidemiologico ci indica che Rt sta aumentando e vediamo che all’interno di diverse Regioni ci sono aree con incidenza molto elevata, in parte dovuto alla presenza di nuove varianti che hanno tendenza ad una maggiore trasmissibilità”. Così il professor Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, intervenendo alla conferenza stampa della cabina di regia sul monitoraggio epidemiologico del Covid-19.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rezza Variante inglese covid, Rezza: "Casi in Italia aumenteranno" "Per fortuna non riduce l'efficacia del vaccino" "Ci aspettiamo un aumento dei casi covid dovuto alla variante inglese". Lo ha evidenziato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, sull'emergenza coronavirus in Italia. "La variante inglese è molto ...

Covid al 19 febbraio 2021: sale il tasso di positività, 353 i decessi ... il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, sull'analisi dei dati Covid - 19 del ...

Covid, Rezza: contro le varianti agire con zone rosse regionali TGCOM Coronavirus, allarme varianti e si allarga la zona arancione: l’Abruzzo vi resta ROMA – Il Covid torna ad essere aggressivo e il colore delle regioni cambia nuovamente. Ma e’ la diffusione delle varianti la grande incognita che pesa sul monitoraggio settimanale dell’epidemia in tu ...

Allarme varianti coronavirus, si allarga la zona arancione Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro: serve «grande prudenza, e un rafforzamento e intensificazione delle misure, anche con provvedimenti restrittivi mirati come stanno g ...

