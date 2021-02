Covid: Draghi, 'risposte rapidi e trasparenti, pena perdita fiducia verso istituzioni' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "L'emergenza epidemiologica e la connessa crisi economica mettono senz'altro a dura prova la richiesta di maggiore velocità e migliore trasparenza che i governati richiedono ai governanti in ogni luogo. In democrazia è più difficile rispondere a questa doppia domanda, eppure lo Stato è chiamato a farlo, pena la perdita di fiducia verso le istituzioni, che fiacca la fiducia nel futuro". Lo ha affermato il premier Mario Draghi, nel suo primo incontro pubblico dopo la fiducia, intervenendo alla Corte dei Conti per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "Evitare spese improduttive e far sì che l'amministrazione pubblica fosse di impulso nella promozione di investimenti pubblici e di sviluppo economico: sembrano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "L'emergenza epidemiologica e la connessa crisi economica mettono senz'altro a dura prova la richiesta di maggiore velocità e migliore trasparenza che i governati richiedono ai governanti in ogni luogo. In democrazia è più difficile rispondere a questa doppia domanda, eppure lo Stato è chiamato a farlo,ladile, che fiacca lanel futuro". Lo ha affermato il premier Mario, nel suo primo incontro pubblico dopo la, intervenendo alla Corte dei Conti per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "Evitare spese improduttive e far sì che l'amministrazione pubblica fosse di impulso nella promozione di investimenti pubblici e di sviluppo economico: sembrano ...

