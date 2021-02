Artic Rally Finlandia 2021 | i piloti useranno un kit di sopravvivenza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il secondo round del FIA WorldChampionship è il primo appuntamento invernale dellanel WRC. Avrà sede a Rovaniemi, ai margini del Circolo Polareo, e prevede 10 tappe che coprono 251,08 km. Le temperature ambientali dovrebbero essere comprese tra i -6 ° C ei -14 ° C durante la settimana del, anche se potrebbero scendere fino a i -20 ° C. Per queste ragioni, in occasione dell’dovranno fornirsi di un kit diper resistere al freddo gelido della Lapponia. Misure di sicurezza aggiuntive per l’Il livello di sicurezza neiè ...