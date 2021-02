Serie A 23^ giornata, sarà l’arbitro di Milan-Inter (Di giovedì 18 febbraio 2021) Designato l’arbitro di Milan-Inter In vista della decima giornata della Serie A in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Milan-Inter, in programma per domenica 21 febbraio con calcio d’inizio alle ore 15:00, sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri. Il fischietto di Volterra sarà assistito da Carbone e Peretti; il quarto uomo sarà Guida. Al VAR Mariani e Bindoni all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) DesignatodiIn vista della decimadellaA in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 21 febbraio con calcio d’inizio alle ore 15:00,diretta dalDaniele Doveri. Il fischietto di Volterraassistito da Carbone e Peretti; il quarto uomoGuida. Al VAR Mariani e Bindoni all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

Le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 che prenderà il via domani con Fiorentina - Spezia e Cagliari - Torino. Serie A 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 23.ma giornata ATALANTA " NAPOLI h. 18.00 DI BELLO MELI " CECCONI IV: PASQUA VAR: FABBRI AVAR: TOLFO BENEVENTO " ROMA h. 20.45 PAIRETTO COSTANZO " ...

Le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 che prenderà il via domani con Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino.

Le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 che prenderà il via domani con Fiorentina - Spezia e Cagliari - Torino. Serie A 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 23.ma giornata ATALANTA " NAPOLI h. 18.00 DI BELLO MELI " CECCONI IV: PASQUA VAR: FABBRI AVAR: TOLFO BENEVENTO " ROMA h. 20.45 PAIRETTO COSTANZO " ...