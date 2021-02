Lazio, Radu operato per ernia inguinale. I tempi di recupero (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella mattinata odierna il difensore della Lazio, Stefan Radu, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. L’intervento eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe – riporta la nota ufficiale del club – è perfettamente riuscito. L’atleta verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare i tempi per la ripresa dell’attività (l’obiettivo è riaverlo per il ritorno col Bayern Monaco del 17 marzo). Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella mattinata odierna il difensore della, Stefan, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per. L’intervento eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe – riporta la nota ufficiale del club – è perfettamente riuscito. L’atleta verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare iper la ripresa dell’attività (l’obiettivo è riaverlo per il ritorno col Bayern Monaco del 17 marzo). Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

