Accordo Murdoch-Google | cosa cambia tra gli editori e i giganti della tecnologia

E' stato siglato un Accordo tra Rupert Murdoch e Google. Ecco tutti i dettagli dell'intesa. ROMA – E' stato siglato un Accordo tra Rupert Murdoch e Google dopo la legge australiana che regola il pagamento delle news online. L'intesta sembra essere destinata a cambiare il rapporto tra gli editori e i giganti della tecnologia. Con questa firma la multinazionale di Mountain View pagherà per i contenuti giornalisti della News Corp. Accordo che non riguarderà solo l'Australia, ma anche i principali giornali degli Usa (Wall Street Journal e New York Post) e della Gran Bretagna (The Times e The ...

