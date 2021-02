Vincenzo Nibali verso l’UAE Tour 2021: sarà sfida con Tadej Pogacar, Adam Yates e Chris Froome (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo aver concluso un Etoile de Bessèges più che positivo, Vincenzo Nibali è pronto a disputare l’UAE Tour 2021, che andrà in scena da domenica 21 febbraio a sabato 27. Il messinese ha scelto la breve corsa a tappe emiratina dopo aver effettuato un cambio di programma nel calendario gare. La punta della Trek-Segafredo infatti, era atteso al Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21 febbraio), e invece volerà negli Emirati Arabi Uniti per affrontare uomini del calibro di Tadej Pogacar, Adam Yates e Chris Froome. Il 36enne, alla ricerca del riscatto dopo un 2020 sottotono rispetto alle sue aspettative, ha ben pedalato in Francia e si è anche messo in mostra, risultando tra i più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo aver concluso un Etoile de Bessèges più che positivo,è pronto a disputare, che andrà in scena da domenica 21 febbraio a sabato 27. Il messinese ha scelto la breve corsa a tappe emiratina dopo aver effettuato un cambio di programma nel calendario gare. La punta della Trek-Segafredo infatti, era atteso aldes Alpes Maritimes et du Var (19-21 febbraio), e invece volerà negli Emirati Arabi Uniti per affrontare uomini del calibro di. Il 36enne, alla ricerca del riscatto dopo un 2020 sottotono rispetto alle sue aspettative, ha ben pedalato in Francia e si è anche messo in mostra, risultando tra i più ...

