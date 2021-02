Sanità, Draghi nel suo programma si ispira al modello Veneto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Draghi c’è. Soprattutto nella battaglia contro il Covid. E si evince non solo nella proposta avanzata dal presidente del Consiglio alla Commissione europea di produrre i vaccini già disponibili in Italia, ma anche nel discorso tenuto al Senato, in cui Sanità e salute sono state prime protagoniste, con la necessità di andare a colmare le lacune del sistema sanitario, ispirandosi ai modelli virtuosi nazionali e internazionali. IMPARARE DAI PROPRI ERRORI “Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all’interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti”, ha ammonito il presidente del Consiglio. “Abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. Facendo tesoro dell’esperienza fatta con i tamponi che, dopo un ritardo iniziale, sono stati permessi anche al di fuori della ristretta cerchia di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021)c’è. Soprattutto nella battaglia contro il Covid. E si evince non solo nella proposta avanzata dal presidente del Consiglio alla Commissione europea di produrre i vaccini già disponibili in Italia, ma anche nel discorso tenuto al Senato, in cuie salute sono state prime protagoniste, con la necessità di andare a colmare le lacune del sistema sanitario,ndosi ai modelli virtuosi nazionali e internazionali. IMPARARE DAI PROPRI ERRORI “Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all’interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti”, ha ammonito il presidente del Consiglio. “Abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. Facendo tesoro dell’esperienza fatta con i tamponi che, dopo un ritardo iniziale, sono stati permessi anche al di fuori della ristretta cerchia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Draghi Un altro orizzonte Cifre e ideali, numeri dei contagi e riforme della sanità, bollettino di guerra sul Pil e visione dello sviluppo industriale. La novità è nel dettaglio con cui Draghi fonda la prospettiva su una ...

Stop allo sci, la crisi non si ferma Data in cui si aspetterà un nuovo Dpcm del presidente del Consiglio Mario Draghi. Secondo i dati ...da tutte le Regioni tra il 3 e il 4 febbraio su richiesta dell'Istituto Superiore di Sanità, il cui ...

