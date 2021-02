TV7Benevento : Poste: Del Fante, 'solide basi per crescita futura, pacchi pilastro strategico'... - MilanoFinanza : Poste, aumento della cedola del 5%. Quarto trimestre oltre le attese - infoitinterno : Poste, utile netto 2020 a 1,2 miliardi: dividendo sale del 5% - infoitinterno : Poste, utile netto 2020 a 1,2 miliardi: dividendo sale del 5% - Babilon04354922 : RT @mondoterremoti: La cenere e i lapilli prodotti dall'eruzione di questo pomeriggio stanno ricadendo in moltissimi centri abitati nei din… -

Ultime Notizie dalla rete : Poste Del

I titoli da seguire a Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i conti2020 saranno oggiItaliane, Banca Farmafactoring, Covivio ed Edison. Stellantis: da seguire il ......486 euro per azione , in aumento5% rispetto all'ammontare distribuito lo scorso anno (0,463 euro) e in linea con gli impegnipiano Delivery 2022.Italiane ha ricordato che a novembre ...Dopo il trionfo al Festival nel 1983, quando era un’esordiente, la cantante non ebbe vita facile nel mondo della musica, ma trovò maggior fortuna in altri paesi ...Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Poste Italiane ha riportato risultati solidi nel quarto trimestre, con tutti i segmenti che hanno contribuito alla progressione della redditività operativa, gettando sol ...