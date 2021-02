John Travolta ha perso la voce per sempre | addio a Claudio Sorrentino

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non soloma anche Mel Gibson e Russel Crowe da oggi non saranno più gli stessi. La loronon c’è più.Quanti di voi si saranno chiesti centinaia di volte di chi era quellaquasi stridula che ogni giorno prima della cena ci faceva compagnia con Happy Days. Era Ron Howard, il Richie Cunningham della famiglia più strampalata e simpatica della serie. E quante volte vi sarete chiesti che fascino potesse avere un uomo che recita in Pulp Fiction con le sembianze di uno strepitoso. Solo un paio di esempi ma ce ne sarebbero tantissimi da fare, perchénon era solo ladi, ma era La. La più ...

Il celebre doppiatore, contagiato dal Covid, era ricoverato a Roma. Grazie a lui hanno parlato in italiano divi come Bruce Willis e Sylvester Stallone. Una ...Il Covid ha portato via Claudio Sorrentino, attore, conduttore televisivo, doppiatore sin da bambino e voce di tantissime star da Mel Gibson a, una delle voci principali di Bruce Willis e fratello della doppiatrice Liliana Sorrentino. Era nato a Roma il 18 luglio del 1945 ed aveva iniziato fin da bambino a dare la sua voce a ...Il Covid ha portato via Claudio Sorrentino, attore, conduttore televisivo, doppiatore sin da bambino e voce di tantissime star da Mel Gibson a John Travolta, una delle voci principali di Bruce Willis.Era la voce storica di Mel Gibson, John Travolta e Bruce Willis e di tante altre star, che aveva doppiato nel corso di una lunghissima carriera. Fondatore dell'Associazione attori doppiatori italiani ...