Australian Open 2021: programma e orari di giovedì 18 febbraio con Djokovic

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 18 febbraio, per quanto riguarda gli Australian Open 2021, sia maschili che femminili. Le semifinali Osaka-Williams, Muchova-Brady e Djokovic-Karatsev illumineranno la Rod Laver Arena di Melbourne. Lo scontro tra la giapponese e la statunitense sarà in evidenza, in quanto tra le favorite per il successo finale, come fosse una finale anticipata. Grande interesse anche per la sfida tra la ceca e la statunitense, pericolose outsider. Il numero uno del mondo serbo, invece, dovrà vedersela con il sorpredente qualificato russo. Di seguito il programma completo. 

ROD LAVER ARENA 
dalle ore 01.00 – Carter/Gille vs Stosur/Ebden 
non prima delle ore 04.00 – (3) Osaka vs (10) Williams

