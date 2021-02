Scarpe rosse per Ilenia: "Aveva paura dell'ex" (Di martedì 16 febbraio 2021) Tiziana Paolocci Il segno delle amiche al funerale. Alle esequie anche il precedente marito, che è indagato «Abbiamo paura, c'è un assassino in libertà». A parlare sono tre amiche di vita di Ilenia Fabbri, la 46enne che una vita non ce l'ha più. Qualcuno gliel'ha strappata via il 6 febbraio scorso sgozzandola mentre si sentiva al sicuro nella sua casa. Al suo funerale, celebrato ieri in forma riservata nella chiesa del cimitero di Faenza, le tre indossavano un paio di Scarpe rosse, diventate simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Presente anche l'ex marito della vittima, indagato per concorso in omicidio insieme a un sicario ancora sconosciuto. Secondo la procura avrebbe agito con premeditazione e spinto da motivi abietti. Chi vuole bene a ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Tiziana Paolocci Il segnoe amiche al funerale. Alle esequie anche il precedente marito, che è indagato «Abbiamo, c'è un assassino in libertà». A parlare sono tre amiche di vita diFabbri, la 46enne che una vita non ce l'ha più. Qualcuno gliel'ha strappata via il 6 febbraio scorso sgozzandola mentre si sentiva al sicuro nella sua casa. Al suo funerale, celebrato ieri in forma riservata nella chiesa del cimitero di Faenza, le tre indossavano un paio di, diventate simboloa lotta alla violenza sulle donne. Presente anche l'ex maritoa vittima, indagato per concorso in omicidio insieme a un sicario ancora sconosciuto. Secondo la procura avrebbe agito con premeditazione e spinto da motivi abietti. Chi vuole bene a ...

"Abbiamo paura, c'è un assassino in libertà". A parlare sono tre amiche di vita di Ilenia Fabbri, la 46enne che una vita non ce l'ha più. Qualcuno gliel'ha strappata via il 6 febbraio scorso sgozzando ...

