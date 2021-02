Rosalinda Cannavò, il fidanzato Giuliano diffida il Grande Fratello Vip: “Basta parlare di me” (Di martedì 16 febbraio 2021) Il fidanzato di Rosalinda Cannavò, Giuliano Condorelli, ha diffidato il Grande Fratello Vip: “Basta parlare di me”, ha affermato tramite i suoi legali. A darne la notizia è il conduttore del reality Alfonso Signorini il quale, nella puntata di ieri lunedì 15 febbraio, ha detto: “Rosalinda devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare, attraverso il suo avvocato, la richiesta di non parlare più di lui”, ha affermato. “Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi io vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano ha chiesto. Ok? Grazie” e Rosalinda, rimasta di ghiaccio, ha annuito. Probabilmente lo storico partner di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) IldiCondorelli, hato ilVip: “di me”, ha affermato tramite i suoi legali. A darne la notizia è il conduttore del reality Alfonso Signorini il quale, nella puntata di ieri lunedì 15 febbraio, ha detto: “devi sapere checi ha fatto arrivare, attraverso il suo avvocato, la richiesta di nonpiù di lui”, ha affermato. “Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi io vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello cheha chiesto. Ok? Grazie” e, rimasta di ghiaccio, ha annuito. Probabilmente lo storico partner di ...

Nella notta è nuovamente scoppiata la passione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Mentre tutti i concorrenti sono pronti ad andare a dormire, l'attrice resta sveglia e viene raggiunta in camera dal figlio di Walter Zenga. Il giovane si sdraia accanto alla ...

Grande Fratello Vip: Giuliano, fidanzato di Rosalinda Cannavò, diffida il reality di Canale 5

Nessuno potrà più pronunciare il nome di Giuliano, fidanzato di Rosalinda Cannavò all'interno del Grande Fratello Vip : lui infatti ha diffidato Alfonso Signorini e tutti i partecipanti al reality dopo l'avvicinamento tra l'attrice siciliana e Andrea Zenga. La ...

